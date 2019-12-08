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Пристайко: в Париже нужно помнить об интересах всех украинцев

Воскресенье, 8 декабря 2019, 17:24
Пристайко: в Париже нужно помнить об интересах всех украинцев

Украина на переговорах в "нормандском формате" в первую очередь планирует защищать интересы своих граждан по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой", - написал Пристайко.

"Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - добавил министр.

Напомним, встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России состоится в Париже 9 декабря. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года.

Перед саммитом канцлер Германии Ангела Меркель проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

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