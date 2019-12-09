РосСМИ: Встреча Зеленского и Путина состоится после переговоров в "нормандской формате"

Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского – запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина).

Источник: ТАСС сообщил источник, близкий к организации саммита в Париже.

Прямая речь собеседника российского агентства: "Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров".

Детали: По словам источника, отдельные встречи Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате "четверки".

На встречу четырех лидеров в "нормандском формате" предварительно отводится 2,5 часа, сказал источник.

Пресс-служба Кремля пока не ответила на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.

Представитель пресс-службы Елисейского дворца сообщил агентству, что администрация президента Франции не располагает информацией о встрече Путина и Зеленского и "этот вопрос следует адресовать пресс-службам двух стран".

Глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков входят в российскую делегацию, которая вылетает в Париж, добавляет ТАСС.

"Европейская правда" из своих источников также узнала, что двусторонняя встреча президентов Украины и России в Париже согласована и по плану состоится уже после мероприятий в "нормандском формате".

Этому предшествовало обнародование графика президента Украины: Владимир Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву), в 15:05 встретится с президентом Франции Эммануэлем Макрона, а в 15:30 – с канцлером Германии Ангелой Меркель в 16:00 (17:00 по Киеву) должна начаться встреча "Нормандской четверки", а в 18:45 (19:45) – подход к прессе.

В графике от Офиса президента не было встречи с Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении Путина провести короткую беседу с Зеленским. Двустороннюю встречу с Путиным анонсировала и немецкая сторона.

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