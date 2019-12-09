У "экс-жены" одесского мэра нашли его $300 тысяч и пистолет – ГПК

На заседании ВАКС по делу одесского городского головы Геннадия Труханова, которому инкриминируют предоставление недостоверных сведений в декларациях, показали видео, как во время обысков у его бывшей жены нашли деньги и оружие, которое ему принадлежит.

Источник: ЦПК

Дословно: "На суде по делу Труханова показали интересное видео. Прокуроры показали обыски в доме госпожи Колтуновой. Официально - это экс-жена одесского мэра. Неофициально все указывает на то, что они развелись фиктивно, чтобы не декларировать многочисленное имущество".

Детали: На видео НАБУ видно, что в сейфе Колтуновой нашли пистолет Труханова и 300 тысяч долларов, которые якобы принадлежат матери мэра Одессы.

Обшук в елінгу цивільної дружини Труханова Тетяни Колтунової. У сейфі знайшли пістолет «Форт» Труханова, який чомусь лежить у помешканні цивільної дружини (хоч він божиться, що не живе з нею, тому не декларував елінг). Також знайшли 300 тисяч доларів нібито матері Труханова pic.twitter.com/h46Dvuf3HJ — ЦПК (@Shabunin) December 9, 2019

На вопрос, что делает пистолет Труханова и деньги его матери у бывшей жены, с которой он якобы не живет и чье имущество не декларирует, мэр Одессы заявил, что дело в ремонте и перевозке вещей туда-сюда. А мамины деньги у Колтуновой, потому что она доверяет и "во многом ближе" экс-жене Труханова, чем он сам.

На еще одном видео, показанном в суде, Труханов говорит по телефону маме (которой якобы принадлежат 300 тысяч долларов в этом помещении), что находится вместе с детективами "у нас на даче", что может свидетельствовать о фактических отношениях между ним и экс-женой Колтуновойа, которые он отрицает.

Труханов каже телефоном мамі (якій нібито належать 300 тисяч доларів в цьому приміщенні), що перебуває з детективами «у нас на дачі». Це може свідчити про фактичні стосунки між ним і ексдружиною Колтуновою, які він заперечує pic.twitter.com/297HvYTS3q — ЦПК (@Shabunin) December 9, 2019

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