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У "экс-жены" одесского мэра нашли его $300 тысяч и пистолет – ГПК

Понедельник, 9 декабря 2019, 12:44
У экс-жены одесского мэра нашли его $300 тысяч и пистолет – ГПК

На заседании ВАКС по делу одесского городского головы Геннадия Труханова, которому инкриминируют предоставление недостоверных сведений в декларациях, показали видео, как во время обысков у его бывшей жены нашли деньги и оружие, которое ему принадлежит.

Источник: ЦПК

Дословно: "На суде по делу Труханова показали интересное видео. Прокуроры показали обыски в доме госпожи Колтуновой. Официально - это экс-жена одесского мэра. Неофициально все указывает на то, что они развелись фиктивно, чтобы не декларировать многочисленное имущество".

Детали: На видео НАБУ видно, что в сейфе Колтуновой нашли пистолет Труханова и 300 тысяч долларов, которые якобы принадлежат матери мэра Одессы.

На вопрос, что делает пистолет Труханова и деньги его матери у бывшей жены, с которой он якобы не живет и чье имущество не декларирует, мэр Одессы заявил, что дело в ремонте и перевозке вещей туда-сюда. А мамины деньги у Колтуновой, потому что она доверяет и "во многом ближе" экс-жене Труханова, чем он сам.

На еще одном видео, показанном в суде, Труханов говорит по телефону маме (которой якобы принадлежат 300 тысяч долларов в этом помещении), что находится вместе с детективами "у нас на даче", что может свидетельствовать о фактических отношениях между ним и экс-женой Колтуновойа, которые он отрицает.

Предыстория:

  • 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины – декларирование недостоверной информации. По данным САП, мэр Одессы не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках.
  • По данным экспертиз, в декларации за 2015 год незадекларированное состояние Труханова составило 33,5 млн гривен, а за 2016 год – 18,7 млн гривен.
  • Все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Как считают следователи, он по-прежнему связан с ней совместным бытом. Одна из двух дочерей пары родилась уже после развода.
  • Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что это дело – "метод давления" на него и членов его семьи.
  • В случае обвинительного приговора Труханова могут наказать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
  • Вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.
  • Кроме того, Высший антикоррупционный суд должен рассмотреть апелляцию САП на оправдательный приговорТруханову и ряду других лиц, вынесенный Малиновским райсудом Одессы по так называемому "делу Краяна".
  • Это стало возможным благодаря изменениям, которые внесла Верховная Рада в закон о ВАкСУ. В прежней редакции судебное рассмотрение таких уголовных производств должно было происходить в судах общей юрисдикции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановАнтикоррупционный суд
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