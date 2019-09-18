Рада уменьшила нагрузку на Антикоррупционный суд
Верховная Рада приняла изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде", который должен уменьшить нагрузку на суд.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Во втором чтении за изменения проголосовали 323 нардепа, против – 5, еще 13 избранников воздержались.
Изменения предусматривают, что в Высший антикоррупционного суда будут передавать только те старые дела, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро. При этом уголовные производства, которые были начаты после запуска ВАС, могут передаваться в него независимо от органа, который проводил следствие.
В пояснительной записке к изменениям говорится, что, по закону, новый суд должен принять не менее 3592 уголовных производств, и только 169 из них расследовались НАБУ и относятся к категории дел высокопоставленного коррупции.
Это может создать чрезмерную нагрузку на судей. В то же время, проголосованные изменения должны устранить проблему и "обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки".
Инициатором законопроекта об изменениях является президент Владимир Зеленский.
Дополняется...
Знать больше: Замкнутая вертикаль. Что такое Высший антикоррупционный суд и почему его создания боятся политики?
Что известно о новом руководстве Антикоррупционного суда и когда он наконец заработает
Предыстория:
- 7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде Украины.
- Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.
- В то же время, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивали, чтобы за Высшим антикоррупционным судом закрепили рассмотрение исключительно дел, расследованных их детективами и прокурорами.
- 8 июля в парламенте зарегистрировали законопроект Зеленского о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционный суд" (относительно начала работы суда).
- В представительстве ЕС в Украине призвали депутатов принять этот документ.
- Для принятия изменений Зеленский попросил спикера предыдущего созыва парламента Андрей Парубия провести внеочередное заседание.
- 5 сентября Высший антикоррупционный суд начал работу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua