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Рада уменьшила нагрузку на Антикоррупционный суд

Среда, 18 сентября 2019, 11:08

Верховная Рада приняла изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которые должны уменьшить нагрузку на суд.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Во втором чтении за изменения проголосовали 323 нардепа, против – 5, еще 13 избранников воздержались.

Изменения предусматривают, что в Высший антикоррупционного суда будут передавать только те старые дела, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро. При этом уголовные производства, которые были начаты после запуска ВАС, могут передаваться в него независимо от органа, который проводил следствие.

В пояснительной записке к изменениям говорится, что, по закону, новый суд должен принять не менее 3592 уголовных производств, и только 169 из них расследовались НАБУ и относятся к категории дел высокопоставленного коррупции.

Это может создать чрезмерную нагрузку на судей. В то же время, проголосованные изменения должны устранить проблему и "обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки".

Инициатором законопроекта об изменениях является президент Владимир Зеленский.

Знать больше: Замкнутая вертикаль. Что такое Высший антикоррупционный суд и почему его создания боятся политики?

Что известно о новом руководстве Антикоррупционного суда и когда он наконец заработает

Предыстория:

  • 7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде Украины.
  • Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.
  • В то же время, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивали, чтобы за Высшим антикоррупционным судом закрепили рассмотрение исключительно дел, расследованных их детективами и прокурорами.
  • 8 июля в парламенте зарегистрировали законопроект Зеленского о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционный суд" (относительно начала работы суда).
  • В представительстве ЕС в Украине призвали депутатов принять этот документ.
  • Для принятия изменений Зеленский попросил спикера предыдущего созыва парламента Андрей Парубия провести внеочередное заседание.
  • 5 сентября Высший антикоррупционный суд начал работу.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Антикоррупционный судВерховная РадаНАБУ
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