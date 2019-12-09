Зеленский взял с собой в Париж Авакова и Баканова

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Понедельник, 9 декабря 2019, 14:36

В состав официальной делегации Украины на встречу в "нормандском формате" вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Источник: hromadske из Франции, слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "У нас достаточно большая делегация. Есть господин Хомчак... Вы увидите, когда мы будем выходить".

Детали: В частности, как сообщает издание, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:

  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;
  • глава Службы безопасности Иван Баканов;
  • главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • помощник президента Андрей Ермак;
  • советник президента Руслан Демченко;
  • глава офиса президента Андрей Богдан;
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
  • заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
  • исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Темы: нормандский формат Франция Аваков Баканов Хомчак


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