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Зеленский взял с собой в Париж Авакова и Баканова

Понедельник, 9 декабря 2019, 13:36
Зеленский взял с собой в Париж Авакова и Баканова

В состав официальной делегации Украины на встречу в "нормандском формате" вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Источник: hromadske из Франции, слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "У нас достаточно большая делегация. Есть господин Хомчак... Вы увидите, когда мы будем выходить".

Детали: В частности, как сообщает издание, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:

  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;
  • глава Службы безопасности Иван Баканов;
  • главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • помощник президента Андрей Ермак;
  • советник президента Руслан Демченко;
  • глава офиса президента Андрей Богдан;
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
  • заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
  • исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Что было раньше: 9 декабря "Европейская правда" из своих источников узнала, что после мероприятий в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) состоится двусторонняя встреча президентов Украины и России.

Встреча в "нормандском формате" начнется в понедельник в 17.00 (по Киеву) в Париже По графику встреча растянется на 3 часа, однако в ОП не берутся прогнозировать сколько могут продолжаться переговоры.

В состав российской делегации входят: глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

Российское издание "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник пишет, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента Украины и РФ.

Известно, что Украину, кроме президента, будут представлять глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Предыстория:

  • Для Путина и Зеленского это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону – в июле, августе, сентябре и ноябре.
  • Как ожидается, российский и украинский лидеры в двустороннем формате могут обсудить разные вопросы, в том числе проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.
  • В частности, речь может идти о продлении контракта о транзите газа, срок которого истекает 1 января 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматФранцияАваковБакановХомчак
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