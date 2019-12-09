Зеленский взял с собой в Париж Авакова и Баканова

В состав официальной делегации Украины на встречу в "нормандском формате" вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Источник: hromadske из Франции, слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "У нас достаточно большая делегация. Есть господин Хомчак... Вы увидите, когда мы будем выходить".

Детали: В частности, как сообщает издание, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Кирило Тимошенко розповів про склад української делегації у Парижі зустрічі «Нормандійської четвірки»: зокрема, що під час зустрічі Зеленського та Путіна обговорять питання газу — разом з главою держави будуть міністр енергетики Оржель і виконавчий директор Нафтогазу Вітренко pic.twitter.com/cts1FlQsyE — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

Что было раньше: 9 декабря "Европейская правда" из своих источников узнала, что после мероприятий в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) состоится двусторонняя встреча президентов Украины и России.

Встреча в "нормандском формате" начнется в понедельник в 17.00 (по Киеву) в Париже По графику встреча растянется на 3 часа, однако в ОП не берутся прогнозировать сколько могут продолжаться переговоры.

В состав российской делегации входят: глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

Российское издание "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник пишет, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента Украины и РФ.

Известно, что Украину, кроме президента, будут представлять глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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