Зеленский взял с собой в Париж Авакова и Баканова
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Понедельник, 9 декабря 2019, 14:36
В состав официальной делегации Украины на встречу в "нормандском формате" вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.
Источник: hromadske из Франции, слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко
Прямая речь Тимошенко: "У нас достаточно большая делегация. Есть господин Хомчак... Вы увидите, когда мы будем выходить".
Детали: В частности, как сообщает издание, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;
- глава Службы безопасности Иван Баканов;
- главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Сергей Шефир;
- помощник президента Андрей Ермак;
- советник президента Руслан Демченко;
- глава офиса президента Андрей Богдан;
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
- заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
- исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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