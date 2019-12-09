Зеленский взял с собой в Париж Авакова и Баканова
В состав официальной делегации Украины на встречу в "нормандском формате" вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.
Источник: hromadske из Франции, слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко
Прямая речь Тимошенко: "У нас достаточно большая делегация. Есть господин Хомчак... Вы увидите, когда мы будем выходить".
Детали: В частности, как сообщает издание, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;
- глава Службы безопасности Иван Баканов;
- главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Сергей Шефир;
- помощник президента Андрей Ермак;
- советник президента Руслан Демченко;
- глава офиса президента Андрей Богдан;
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
- заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
- исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Кирило Тимошенко розповів про склад української делегації у Парижі зустрічі «Нормандійської четвірки»: зокрема, що під час зустрічі Зеленського та Путіна обговорять питання газу — разом з главою держави будуть міністр енергетики Оржель і виконавчий директор Нафтогазу Вітренко pic.twitter.com/cts1FlQsyE— hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019
Что было раньше: 9 декабря "Европейская правда" из своих источников узнала, что после мероприятий в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) состоится двусторонняя встреча президентов Украины и России.
Встреча в "нормандском формате" начнется в понедельник в 17.00 (по Киеву) в Париже По графику встреча растянется на 3 часа, однако в ОП не берутся прогнозировать сколько могут продолжаться переговоры.
В состав российской делегации входят: глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков.
Российское издание "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник пишет, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента Украины и РФ.
Известно, что Украину, кроме президента, будут представлять глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Предыстория:
- Для Путина и Зеленского это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону – в июле, августе, сентябре и ноябре.
- Как ожидается, российский и украинский лидеры в двустороннем формате могут обсудить разные вопросы, в том числе проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.
- В частности, речь может идти о продлении контракта о транзите газа, срок которого истекает 1 января 2020 года.