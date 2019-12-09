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Началась встреча Зеленского с Макроном

Понедельник, 9 декабря 2019, 15:24
Началась встреча Зеленского с Макроном

Во Франции началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже".

Детали: Встреча в "нормандском формате" начнется в понедельник в 17.00 (по Киеву) в Париже. Она должна длиться 3 часа, однако в ОП не берутся прогнозировать, когда закончатся переговоры.

До этого президенты запланировали провести двусторонние переговоры. Президент Украины и президент РФ Владимир Путин запланировали встречу после "нормандского формата". Переговоры не будут ограничены во времени.

Сейчас Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и Путин уже прибыли в Елисейский дворец.

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Украинская правда

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Темы: ФранцияЗеленскийпрезидентнормандский формат
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