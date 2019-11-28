Ветеранку "Пуму" оставили под арестом: она может фигурировать в деле Шеремета

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Четверг, 28 ноября 2019, 17:28

Ветаранку АТО Инну Грищенко, которую подозревают в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, оставили под стражей.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты Грищенко на арест.

По данным УП, Инна Грищенко и ее муж Владислав фигурируют в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Однако пока официально ей объявлено подозрение только по делу покушения на взрыв в Ивано-Франковской области.

Ее защита подала апелляцию на арест Грищенко, попросив отпустить ее из-под стражи под круглосуточный арест.

Прокурор был против, аргументируя это тем, что Грищенко является ветеранкой АТО, и поэтому якобы может скрываться на оккупированной территории.

В то же время, адвокаты женщины настаивали, что ее задержали незаконно и безосновательно, так как дело расследуется с 2018 года, и за это время Грищенко не убежала и не скрывалась. Перед задержанием она не получала никаких повесток.

Кроме того, во время задержания и вручения подозрения ветеранци рядом не было ее адвоката.

Сама Грищенко, выступая в суде, рассказала, что неоднократно приходила к следователям, когда дело расследовали еще в Ивано-Франковске. По словам женщины, ей еще там планировали вручить подозрение.

После оглашения решения Инна Грищенко заявила, что через нее следствие пытается давить на мужа, чтобы "выбить" признание.

Что было раньше: 26 ноября Апелляционный суд Киева в третий раз не рассмотрел обжалование ареста бывшего бойца "Правого сектора" Инны Грищенко.

Знать больше Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

Предыстория:

  • Участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое.
  • В конце октября расследование дела четы Грищенко передали из Ивано-Франковской области в Главное управление Национальной полиции.
  • В начале ноября УП узнала, что следствие может связывать Грищенко с убийством журналиста Павла Шеремета, который погиб от взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. Официально это подозрение нигде не звучит.
  • Сама Инна Грищенко после ареста ее мужа заявляла, что на него "вешают" не только покушение на убийство в Косово, но и убийство Павла Шеремета.
  • 22 ноября Печерский райсуд Киева продлил арест Владиславу Грищенко, которого привезли в Киев.

Украинская правда
Темы: убийство Дело Шеремета суд


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