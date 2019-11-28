Ветаранку АТО Инну Грищенко, которую подозревают в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, оставили под стражей.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты Грищенко на арест.

По данным УП, Инна Грищенко и ее муж Владислав фигурируют в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Однако пока официально ей объявлено подозрение только по делу покушения на взрыв в Ивано-Франковской области.

Ее защита подала апелляцию на арест Грищенко, попросив отпустить ее из-под стражи под круглосуточный арест.

Прокурор был против, аргументируя это тем, что Грищенко является ветеранкой АТО, и поэтому якобы может скрываться на оккупированной территории.

В то же время, адвокаты женщины настаивали, что ее задержали незаконно и безосновательно, так как дело расследуется с 2018 года, и за это время Грищенко не убежала и не скрывалась. Перед задержанием она не получала никаких повесток.

Кроме того, во время задержания и вручения подозрения ветеранци рядом не было ее адвоката.

Сама Грищенко, выступая в суде, рассказала, что неоднократно приходила к следователям, когда дело расследовали еще в Ивано-Франковске. По словам женщины, ей еще там планировали вручить подозрение.

После оглашения решения Инна Грищенко заявила, что через нее следствие пытается давить на мужа, чтобы "выбить" признание.

Что было раньше: 26 ноября Апелляционный суд Киева в третий раз не рассмотрел обжалование ареста бывшего бойца "Правого сектора" Инны Грищенко.

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