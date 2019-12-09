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Встреча "нормандской четверки" прошла очень успешно – Мендель

Понедельник, 9 декабря 2019, 22:50
Встреча нормандской четверки прошла очень успешно – Мендель

В Офисе президента заявили, что переговоры в "нормандском формате" между лидерами Украины, Франции, Германии и России прошли "очень успешно".

Источник: пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, "Укринформ"

Прямая речь Мендель: "Переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал президент Украины, они на самом деле получили место".

Что предшествовало: Встреча лидеров четырех стран началась 9 декабря около 18.20 по киевскому времени.

До этого президент Украины провел двусторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Примерно в 21.00 "четверка" прервала встречу для переговоров лидеров Украины и России. После разговора Зеленского и президента РФ Владимира Путина "четверка" продолжила переговоры в рамках рабочего ужина.

Путин поделился впечатлениями от разговора с Зеленским и назвал его "деловым".

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Темы: нормандский форматФранцияЗеленскийПутинОфис президента
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