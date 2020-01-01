Дело экс-беркутовцев: семьи пострадавших обратились к ГПУ

Представители семей героев Небесной сотни обратились в ГПУ и комиссии по утверждению на административные должности с требованиями и просьбами относительно замены состава прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийствах на Майдане.

Источник: адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская в Facebook

Детали: Закревская отметила, что ОО "Семьи Героев Небесной сотни" и ОО "Адвокатская Консультативная Группа" направили обращение к ГПУ и комиссии по утверждению на административные должности.

Она подчеркнула, что 2 января должны проходить собеседования по утверждению на административные должности как прокуроров из прошлой группы прокуроров, которые исключены из дела, так и представителей новой группы прокуроров.

Дословно: "Мы имеем обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, будет утверждать в должности - то есть очевидно имеют конфликт интересов.

Такой местью может быть - не утверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и т.д.".

Детали: Представители потерпевших просят комиссию по отбору руководящего состава органов прокуратуры утвердить на административных должностях исключенных из дела прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова.

Также они просят не утверждать прокурора из новой группы, Сергея Куцого, на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах.

У генпрокурора Руслана Рябошапки и его заместителя Виктора Трепака представители потерпевших требуют, среди прочего, вернуть полный состав группы прокуроров в уголовном производстве по экс-беркутовцам, отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести из Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах Александра Шевеленко, Сергея Куцого и Дениса Субботина.

Кроме того, они требуют освободить от должности руководителя департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах Виктора Мисяка и объявить открытый конкурс на эту должность.

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Что предшествовало: 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, в рамках которого Украина передала, в частности, пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

В ходе заседания прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в ​​феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.