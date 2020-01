Появилось видео попадания ракеты в самолет МАУ – New York Times

В сети опубликовали видеозапись, на которой якобы ракета сбивает самолет "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном.

Источник: The New York Times

Детали: Издание утверждает, что проверило подлинность записи.

Дословно: "Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана, района, где украинский авиалайнер прекратил передачу своего сигнала перед крушением".

По информации NYT, у него есть и другие видео. Анализ всего видеоматериала показал следующее: когда ракета попала в самолет, произошел небольшой взрыв, однако все судно не взорвалось, а продолжило полет в течение еще нескольких минут. Затем горящий авиалайнер повернул обратно к аэропорту и уже на обратном пути взорвался и упал.

Тот факт, что на видео именно небо над районом Паранд, подтверждает команда расследователей Bellingcat. Они идентифицировали дома, которые видны на записи, и выяснили, что камера была направлена именно в то место, где пролегала траектория полета "Боинга".

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4