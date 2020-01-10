Филарет отозвал свою подпись под решением о ликвидации УПЦ КП

Почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора от 15 декабря 2018 года, которым была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Источник: сайт ликвидированной УПЦ КП, Укринформ

Дословно в сообщении: "Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления поместного собора украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т.н. поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 ".

Детали: Это заявление патриарх Филарет опубликовал, чтобы таким образом сообщить об отзыве подписи министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому.

В дальнейшем Филарет требует считать недействительной его подпись под постановлением поместного собора УПЦ Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года.

Представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря, комментируя сообщение Филарета, заявил, что отзыв им подписи не будет иметь никаких последствий.

Прямая речь: "На объединительном церковном соборе подписали постановление о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это документ. И любые заявления Филарета не могут нести в дальнейшем никаких последствий для решения поместного собора от 15 декабря 2018".

Что было ранее: 14 декабря во время Архиерейского собора Православной церкви Украины митрополит ПЦУ Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ".

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