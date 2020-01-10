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Рябошапке более чем вдвое подняли зарплату

Пятница, 10 января 2020, 15:09
Рябошапке более чем вдвое подняли зарплату

Кабинет министров повысил месячный должностной оклад генерального прокурора Украины на 56 тыс. 648 грн до 93 тыс. 648 грн.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление правительства

Детали: Кабмин утвердил схему должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора. В частности, оклад генпрокурора установлен на уровне 93 тыс. 648 грн (ранее 37 тыс. грн), его первого заместителя – 89 тыс. 326 грн (ранее 34 тыс. грн), заместителя – 86 тыс. 445 грн (ранее 32 тыс. грн).

Начальнику департамента установлен оклад 40 тыс. 341 грн, замначальнику департамента – 39 тыс. 188 грн, прокурорам – 28 тыс. 815 грн, руководителю областной прокуратуры – 38 тыс. 038 грн, первому замруководителю областной прокуратуры – 36 тыс. 306 грн, замруководителя областной прокуратуры – 34 тыс. 578 грн, руководителю окружной прокуратуры – 32 тыс. 273 грн, первому замруководителю окружной прокуратуры 31 тыс. 408 грн, замруководителю окружной прокуратуры – 29 тыс. 967 грн.

Также правительство предоставило право руководителям органов прокуратуры в пределах установленного фонда оплаты труда устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы в размере до 100% должностного оклада.

Кроме того, руководители органов прокуратуры могут осуществлять премирование прокуроров в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах фонда премирования, образованного в размере не менее 10% должностных окладов и экономии фонда оплаты труда. Также предоставлять прокурорам материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного основного отпуска в размере, не превышающем среднемесячной заработной платы прокурора.

Также документом предусмотрена выплата прокурорам органов прокуратуры: надбавки за знание и использование в работе иностранного языка: одного европейского - в размере 10%, одного восточного, угро-финского или африканского – 15%, двух и более языков – 25% должностного оклада; доплату за ученую степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук по соответствующей специальности - в размерах соответственно 5 и 10% должностного оклада; надбавку за почетное звание "заслуженный" - в размере 5% должностного оклада.

Темы: РябошапкаГенпрокуратуразарплаты
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