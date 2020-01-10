СБУ рассматривает две версии катастрофы самолета МАУ в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

Источник: СБУ

Прямая речь главы СБУ Ивана Баканова: "Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возникло ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются".

Детали: Баканов также сообщил, что СБУ тщательно изучает и анализирует информацию, касающуюся версии теракта.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Он также заверил, что Украина потребует компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если версия удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру будет доказана.

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