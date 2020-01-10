СБУ рассматривает две версии катастрофы самолета МАУ в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране: попадание ракеты и теракт.
Источник: СБУ
Прямая речь главы СБУ Ивана Баканова: "Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возникло ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются".
Детали: Баканов также сообщил, что СБУ тщательно изучает и анализирует информацию, касающуюся версии теракта.
Что предшествовало: Министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января заявил, что Украина получила доступ к черным ящикам и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.
Он также заверил, что Украина потребует компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если версия удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру будет доказана.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, согласно которым украинский "Боинг" сбила иранская ракета.
- По версии спецслужб США, авиалайнер мог быть ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.