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МИД Польши о самолете МАУ: Вероятно, что он был сбит ракетой

Суббота, 11 января 2020, 03:05
МИД Польши о самолете МАУ: Вероятно, что он был сбит ракетой

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что украинский самолет авиакомпании МАУ с высокой вероятностью мог быть сбит ракетой в Иране.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на tvp.info

Детали: Об этом он сказал после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. "Очень вероятно, что самолет был сбит", – высказался глава МИД. Также он добавил, что его коллеги из стран Евросоюза во время встречи отмечали необходимость требовать от Ирана объективного расследования. Чапутович подчеркнул, что Польша поддерживает эту позицию.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины рассматривает две "приоритетные" версии авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Трюдо обнародовал данные разведки, согласно которым украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Украинская правда

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Темы: авиакатастрофыИранПольша
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