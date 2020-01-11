МАУ о признании Ирана: Мы не сомневались в экипаже и самолете

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Суббота, 11 января 2020, 10:32
Евгений Дыхне
Фото МАУ

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что в МАУ не сомневались в том, что их самолет и экипаж не могли стать причиной авиакатастрофы 8 января.

Источник: Евгений Дыхне в Facebook

Прямая речь: "Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы.

Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие".

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

В день катастрофы в авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и они не предполагают ошибку экипажа.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 

Украинская правда
Темы: авиа Иран катастрофы


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