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Гончарук рассказал о ходе расследования катастрофы самолета в Иране

Суббота, 11 января 2020, 10:29
Гончарук рассказал о ходе расследования катастрофы самолета в Иране

Украинские эксперты продолжают работу на месте крушения самолета МАУ в Иране с целью детального расследования причин и окончательного установления истины.

Источник: премьер Алексей Гончарук в Facebook

Прямая речь: "Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит.

Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины".

Детали: Премьер сообщил, что украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения части фрагментов самолета.

Также была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800.

Собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. В субботу утром электронная ДНК формула направлена украинским экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.

Прямая речь: "Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины".

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 

Украинская правда
Темы: ГончарукИранавиакатастрофа МАУ в Иране
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