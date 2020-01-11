Катастрофа самолета МАУ: Черный ящик могут отправить во Францию
Черный ящик украинского авиалайнера, который разбился в Иране 8 января, будет направлен во Францию для расшифровки.
Источник: глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар в комментарии местному агентству IRNA в субботу.
Детали: По словам Резейфара, Иран не имеет необходимых технологий для декодирования черного ящика, поэтому он будет отправлен во Францию.
Глава комиссии отметил, что Иран попросил Канаду, Францию и США доставить свое программное и аппаратное оборудование в Тегеран для загрузки данных черного ящика украинского самолета, но они не приняли предложение Ирана.
Затем Иран попросил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить черный ящик в беспристрастную лабораторию, и Франция была страной, о которой договорились все пять стран, добавил чиновник.
При этом он отметил, что эти решения были приняты до субботнего заявления Генерального штаба Вооруженных сил Ирана о причинах катастрофы.
Однако теперь, когда причина катастрофы установлена, по его словам, власти должны будут решить, нужно ли отправлять черный ящик во Францию.
Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.