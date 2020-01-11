Сбитый самолет в Иране: Зеленский обратится к народу

В субботу вечером президент Владимир Зеленский обратится к украинскому народу относительно ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране.

Источник: Офис президента

Дословно: "Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, который запланирован на 17:00 в субботу".

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

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