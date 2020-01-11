Французских экспертов привлекут к расшифровке черных ящиков самолета - президенты

Президенты Украины и Франции обсудили сотрудничество в расследовании сбитого самолета МАУ в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы украинского государства.

"Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров", - говорится в заявлении.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в Международной организации гражданской авиации.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

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