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Французских экспертов привлекут к расшифровке черных ящиков самолета - президенты

Суббота, 11 января 2020, 13:48
Французских экспертов привлекут к расшифровке черных ящиков самолета - президенты

Президенты Украины и Франции обсудили сотрудничество в расследовании сбитого самолета МАУ в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы украинского государства.

"Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров", - говорится в заявлении.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в Международной организации гражданской авиации.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 

Темы: ФранцияЗеленскийИранавиакатастрофа МАУ в Иране
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