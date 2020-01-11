Французских экспертов привлекут к расшифровке черных ящиков самолета - президенты
Президенты Украины и Франции обсудили сотрудничество в расследовании сбитого самолета МАУ в Иране.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы украинского государства.
"Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров", - говорится в заявлении.
Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.
Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.
Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в Международной организации гражданской авиации.
Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.