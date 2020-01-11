ЕС рассчитывает на сотрудничество Ирана и прозрачное расследование катастрофы самолета

Европейский союз ожидает от Ирана полного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в расследовании обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого возле Тегерана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"Европейский союз принял к сведению заявления, сделанные иранскими властями, взявшими на себя ответственность за крушение рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" 8 января. Мы сожалеем об этой трагедии, которая привела к гибели многих людей из разных стран, и мы выражаем наши искренние соболезнования их семьям и близким", - говорится в заявлении.

"Ввиду обязательств, данных президентом Рухани, ЕС ожидает, что Иран продолжит полное сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам, в отношении того, как произошла эта трагедия", - отметили в ЕС.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

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