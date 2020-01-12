Главные новости субботы и ночи: "Черные ящики" сбитого самолета МАУ, протесты в Иране

"Черные ящики" со сбитого в Тегеране самолета МАУ, Трамп поддержал протесты в Иране - новости, которые были актуальны 11 января.

Об авиакатастрофе

"Черные ящики" со сбитого в Тегеране самолета МАУ будут расшифровывать в Украине.

В сообщении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации отмечается, что именно это учреждение примет участие в процессе расшифровки.

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О других важных новостях

Президент США Дональд Трамп підтримав протести у Ірані, які почалися після після визнання факту збивання літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.

В Тегеране и других городах Ирана проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными.