"Черные ящики" сбитого над Ираном самолета МАУ расшифруют в Украине

"Черные ящики" со сбитого в Тегеране самолета МАУ будут расшифровывать в Украине.

Источник: Hromadske со ссылкой на французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации

Детали: В сообщении Бюро отмечается, что именно это учреждение примет участие в процессе расшифровки.

Дословно: "Мы подтверждаем, что будем участвовать в технической работе, которая пройдет в Украине", заявили в учреждении.

Также в Бюро отметили, что сообщать о сроках расследования является обязанностью иранской стороны.

Что предшествовало:

Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета могут быть отправлены для расшифровки во Францию.

Напомним,