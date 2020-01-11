В Иране протесты из-за сбитого украинского самолета: требуют отставки лидера
В Тегеране и других городах Ирана проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными.
Источник: Reuters, публикации очевидцев с места события в Twitter, Интерфакс-Украина со ссылкой на британские СМИ
Детали: Одна из многочисленных акций проходит под стенами технологического университета имени Амира Кабира. Собравшиеся там участники скандировали "Отставка главнокомандующего, (Хаменеи - ред.), отставка главнокомандующего", "Смерть лжецам", "Диктатор, члены IRGC (Корпус Стражей Исламской революции), вы наш "ИГИЛ!", "Смерть режиму!", "Кассем Сулеймани - убийца, Хаменеи - убийца".
Против демонстрантов полиция, которая возле университета Амира Кабира, применила слезоточивый газ и силу для подавления акции, а также поливала участников протеста из брандспойтов.
Также в сети появилось видео, как в ответ на лозунги "Смерть диктатору" силовики применяют оружие: слышны звуки выстрелов.
По сообщению британских СМИ, сотрудники иранских сил безопасности несколько часов удерживали под стражей британского посла в Тегеране Роберта Макэра. Дипломата задержали, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.
VIDEO: Listen for gunshots as government forces shoot at protesters at Tehran University. Protesters chant “Death to the Dictator!” in response to the shooting down of plane. #IranProtests pic.twitter.com/8VDPpLmNHn— Lisa Daftari (@LisaDaftari) January 11, 2020
حمله وحشی ها به مردم#دانشگاه_امیرکبیر #IranProtests pic.twitter.com/vj5tOAzIbg— NΔDOOOOR (@na_doooore) January 11, 2020
Video recorded minutes ago shows tear-gas canisters launched at the front gate of #AmirKabir university & the beginning of brutal suppression of the #IranProtests inside & outside the university. pic.twitter.com/ATfCimuv6U— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 11, 2020
BREAKING:— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
Public mourning gatherings turn into protests in #Iran. Angry crowds chanting, "Death to the liars."#IranPlaneCrash #UkrainePlaneCrash pic.twitter.com/20jPNia6WJ
January 11 - Tehran, #Iran— People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 11, 2020
"Dictator, IRGC members, you are our Daesh (ISIS)!"
While the mullahs & IRGC describe themselves as the nemesis of ISIS, the Iranian people think otherwise.#IranProtestspic.twitter.com/5QfMC9NlQp
По данным агентства Fars, близкого к властям Ирана, количество протестующих не превышало 1000 человек, ппротестующие в Тегеране скандировали лозунги против властей и уничтожали фотографии иранского генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января во время атаки американского беспилотника.
ГосСМИ Ирана "Irna" информации об акциях протеста не сообщает.
Напомним,
- Самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 57; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.
- 10 января глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.
- Утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке" и заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
- Накануне официальные представители Ирана отвергали обвинения в сбивании самолета ракетой.
- Ответственность за крушение украинского самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
- В ходе разговора с президентом Ирана 11 января глава украинского государства заявил, что тела украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране олжны быть возвращены на родину до 19 января.
- МИД Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.