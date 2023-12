В Иране протесты из-за сбитого украинского самолета: требуют отставки лидера

В Тегеране и других городах Ирана проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными.

Источник: Reuters, публикации очевидцев с места события в Twitter, Интерфакс-Украина со ссылкой на британские СМИ

Детали: Одна из многочисленных акций проходит под стенами технологического университета имени Амира Кабира. Собравшиеся там участники скандировали "Отставка главнокомандующего, (Хаменеи - ред.), отставка главнокомандующего", "Смерть лжецам", "Диктатор, члены IRGC (Корпус Стражей Исламской революции), вы наш "ИГИЛ!", "Смерть режиму!", "Кассем Сулеймани - убийца, Хаменеи - убийца".

Против демонстрантов полиция, которая возле университета Амира Кабира, применила слезоточивый газ и силу для подавления акции, а также поливала участников протеста из брандспойтов.

Также в сети появилось видео, как в ответ на лозунги "Смерть диктатору" силовики применяют оружие: слышны звуки выстрелов.

По сообщению британских СМИ, сотрудники иранских сил безопасности несколько часов удерживали под стражей британского посла в Тегеране Роберта Макэра. Дипломата задержали, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.

VIDEO: Listen for gunshots as government forces shoot at protesters at Tehran University. Protesters chant “Death to the Dictator!” in response to the shooting down of plane. #IranProtests pic.twitter.com/8VDPpLmNHn — Lisa Daftari (@LisaDaftari) January 11, 2020

Video recorded minutes ago shows tear-gas canisters launched at the front gate of #AmirKabir university & the beginning of brutal suppression of the #IranProtests inside & outside the university. pic.twitter.com/ATfCimuv6U — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 11, 2020

January 11 - Tehran, #Iran

"Dictator, IRGC members, you are our Daesh (ISIS)!"

While the mullahs & IRGC describe themselves as the nemesis of ISIS, the Iranian people think otherwise.#IranProtestspic.twitter.com/5QfMC9NlQp — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 11, 2020

По данным агентства Fars, близкого к властям Ирана, количество протестующих не превышало 1000 человек, ппротестующие в Тегеране скандировали лозунги против властей и уничтожали фотографии иранского генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января во время атаки американского беспилотника.

ГосСМИ Ирана "Irna" информации об акциях протеста не сообщает.

Напомним,