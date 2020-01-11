В Иране протесты из-за сбитого украинского самолета: требуют отставки лидера

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Суббота, 11 января 2020, 22:34

В Тегеране и других городах Ирана проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными.

Источник: Reuters публикации очевидцев с места события в Twitter, Интерфакс-Украина со ссылкой на британские СМИ

Детали:  Одна из многочисленных акций проходит под стенами технологического университета имени Амира Кабира. Собравшиеся там участники  скандировали "Отставка главнокомандующего, (Хаменеи - ред.),  отставка главнокомандующего", "Смерть лжецам", "Диктатор, члены IRGC (Корпус Стражей Исламской революции), вы наш "ИГИЛ!",  "Смерть режиму!", "Кассем Сулеймани - убийца, Хаменеи - убийца".

Против демонстрантов полиция, которая возле университета Амира Кабира, применила слезоточивый газ и силу для подавления акции, а также поливала участников протеста из брандспойтов.

Также в сети появилось видео, как в ответ на лозунги "Смерть диктатору" силовики применяют оружие: слышны звуки выстрелов.

По сообщению британских СМИ, сотрудники иранских сил безопасности несколько часов удерживали под стражей британского посла в Тегеране Роберта Макэра. Дипломата задержали, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.

По данным  агентства Fars, близкого к властям Ирана, количество протестующих не превышало 1000 человек, ппротестующие в Тегеране скандировали лозунги против властей и уничтожали фотографии иранского генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января во время атаки американского беспилотника. 

ГосСМИ Ирана "Irna" информации об акциях протеста не сообщает.

Напомним, 

  • Самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 57; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.
  • 10 января глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.
  • Утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке" и заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Накануне официальные представители Ирана отвергали обвинения в сбивании самолета ракетой.
  • Ответственность за крушение украинского самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана.  
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам. 
  • В ходе разговора с президентом Ирана 11 января глава украинского государства заявил, что тела украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране олжны быть возвращены на родину до 19 января.
  • МИД Украины немедленно направит Ирану  ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Украинская правда
Темы: Иран авиа катастрофы


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