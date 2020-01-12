Полиция выясняет обстоятельства конфликта хасидов и местных в Умани

Работники различных служб выясняют обстоятельства конфликтной ситуации с участием хасидов и местных жителей в Умани.

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Отмечается, что по приказу главы Нацполиции Игоря Клименко работники различных служб отправились в Черкасскую область, чтобы выяснить обстоятельства конфликтной ситуации.

Они вместе с руководством областной полиции находятся в Умани. Среди задач, которые поставил председатель Нацполиции представителям группы - установление причин и обстоятельств конфликта между местными жителями и хасидами и предоставления правовой оценки действиям местных правоохранителей.

Дословно полиция: "В настоящее время установлено, что информация в сети Интернет о том, что в больницу с телесными повреждениями обратились четверо хасидов, не соответствует действительности.

Представителям Нацполиции такие данные в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался".

Что предшествовало: В воскресенье ряд СМИ со ссылкой на Yeshiva World News сообщили, что в пятницу в Умани около 30 человек с ножами и палками напали на евреев, находившихся у могилы раввина Нахмана.

Прибывшие на место происшествия якобы не пытались помочь, а только наблюдали. Как писали СМИ, в результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.

Издание также опубликовало фото якобы с места происшествия.