Командир КСИР: Лучше бы я был на борту самолета МАУ

Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране Хосейн Салами извинился за ошибку, вследствие которой был сбит украинский пассажирский самолет МАУ.

Источник: Салами на открытом заседании иранского парламента в Тегеране, сообщает CNN

Прямая речь: "Мы допустили ошибку. Некоторые из наших соотечественников были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно".

"За всю свою жизнь я не сожалел так сильно, как сейчас. Никогда".

"Лучше бы я был на борту и сгорел вместе с ними. Да простит нас Бог, а потом нас простит иранский народ и семьи погибших".

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