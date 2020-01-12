Командир КСИР: Лучше бы я был на борту самолета МАУ

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Воскресенье, 12 января 2020, 23:20
Хосейн Салами
wikipedia.org

Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране Хосейн Салами извинился за ошибку, вследствие которой был сбит украинский пассажирский самолет МАУ.

Источник: Салами на открытом заседании иранского парламента в Тегеране, сообщает CNN

Прямая речь: "Мы допустили ошибку. Некоторые из наших соотечественников были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно".

"За всю свою жизнь я не сожалел так сильно, как сейчас. Никогда".

"Лучше бы я был на борту и сгорел вместе с ними. Да простит нас Бог, а потом нас простит иранский народ и семьи погибших".

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
  • В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
  • Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
  • По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.

Украинская правда
Темы: Иран авиа катастрофы


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