Канада будет добиваться наказания всех виновных в сбивании самолета МАУ – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил власть будет добиваться наказания и привлечения к ответственности всех виновных в авиакатастрофе украинского пассажирского самолета в Иране, в которой погибли 57 канадцев.

Источник: "Интерфакс"

Прямая речь: "Эта трагедия не должна была произойти, и я хочу заверить вас, что вы полностью поддерживаете меня в это чрезвычайно трудное время...вы поставили перед нами цель - добиваться справедливости и ответственности."

Детали: Об этом Трюдо сказал во время выступления в спортивном зале в университете Эдмонда, где работали не менее 13 жертв авиакатастрофы.

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