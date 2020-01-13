Канада будет добиваться наказания всех виновных в сбивании самолета МАУ – Трюдо
Понедельник, 13 января 2020, 01:54
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил власть будет добиваться наказания и привлечения к ответственности всех виновных в авиакатастрофе украинского пассажирского самолета в Иране, в которой погибли 57 канадцев.
Источник: "Интерфакс"
Прямая речь: "Эта трагедия не должна была произойти, и я хочу заверить вас, что вы полностью поддерживаете меня в это чрезвычайно трудное время...вы поставили перед нами цель - добиваться справедливости и ответственности."
Детали: Об этом Трюдо сказал во время выступления в спортивном зале в университете Эдмонда, где работали не менее 13 жертв авиакатастрофы.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
- В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
- Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
- По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.
Украинская правда