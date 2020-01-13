Канада будет добиваться наказания всех виновных в сбивании самолета МАУ – Трюдо

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Понедельник, 13 января 2020, 02:54

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил власть будет добиваться наказания и привлечения к ответственности всех виновных в авиакатастрофе украинского пассажирского самолета в Иране, в которой погибли 57 канадцев.

Источник: "Интерфакс"

Прямая речь: "Эта трагедия не должна была произойти, и я хочу заверить вас, что вы полностью поддерживаете меня в это чрезвычайно трудное время...вы поставили перед нами цель - добиваться справедливости и ответственности."

Детали: Об этом Трюдо сказал во время выступления в спортивном зале в университете Эдмонда, где работали не менее 13 жертв авиакатастрофы.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
  • В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
  • Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
  • По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.

Украинская правда
Темы: авиа Канада катастрофы Иран


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