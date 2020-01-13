После убийства в Каховке поувольняли полицейских

После убийства в Херсонской области из Каховского отдела полиции уволили трех полицейских, трех отстранили от занимаемой должности, еще до трех применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.

Источник: отдел коммуникации полиции Херсонской области

Дословно: "Руководство областного главка полиции назначило проведение служебного расследования в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в городе Каховка.

По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности".

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