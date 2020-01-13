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После убийства в Каховке поувольняли полицейских

Понедельник, 13 января 2020, 09:22
После убийства в Каховке поувольняли полицейских

После убийства в Херсонской области из Каховского отдела полиции уволили трех полицейских, трех – отстранили от занимаемой должности, еще до трех применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.

Источник: отдел коммуникации полиции Херсонской области

Дословно: "Руководство областного главка полиции назначило проведение служебного расследования в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в городе Каховка.

По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности".

Предыстория:

  • 1 января около 6 часов утра в Каховке в результате конфликта один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента – местного жителя Владимира Чебукина, тот умер.
  • По информации местных жителей, к убийству может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве. Родственники убитого подозревают, что стреляли несколько человек.
  • По данным СМИ, Чебукина расстрелял гражданский муж его бывшей жены, а конфликт якобы касался ребенка.
  • В Каховке прошли протесты под управлением полиции с требованием расследования убийства Чебукина.
  • Государственное бюро расследований начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству.
  • В деле назначили ряд экспертиз, в том числе повторную судебно-медицинскую экспертизу трупа.

Украинская правда

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Темы: убийствоХерсонская область
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