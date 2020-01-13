СБУ расследует крушение "Боинга" в Иране по трем статьям

Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует крушение лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране по трем статьям Уголовного кодекса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на СБУ



Дословно: "СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины".

Детали: Отмечается, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

Предыстория: