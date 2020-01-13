В Иране говорят: президент Роугани не знал, что самолет МАУ сбили военные

В Правительстве Ирана утверждают, что президент страны Хасан Роугани изначально не знал, что украинский самолет над Тегераном сбила ракета.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря правительства Ирана Али Рабии

Прямая речь: "Нас обвинили во лжи и сокрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером в четверг (9 января - ред.), было основано на наблюдениях за широкомасштабной психологической войной, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты, и информации, которая была у администрации, что причиной этого несчастного случае не была ракета".

Детали: По словам представителя иранских властей, несмотря на запросы, военное командование до полуночи с 9 на 10 января отказывалось сообщить правду администрации президента Роугани.

Он добавил, что сам президент не знал о реальном положении до полудня 10 января, когда он созвал Верховной национальный совет безопасности. По результатам этого заседания генеральный штаб Вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за трагедию. Соответствующее официальное сообщение обнародовали утром в субботу 11 января.

В то же время представитель правительства похвалил командование штаба Вооруженных сил за "честность и ответственность".

Он также повторил предыдущие заявления иранских чиновников, которые связывали случайное сбивания украинского самолета с убийством генерала сил "Кудс" Касема Солеймани, погибшего в результате авиаудара США.

Прямая речь: "К сожалению, задержка и невозможность своевременно распространить информацию относительно несчастного случая нанесла непоправимый вред нашему социальному капиталу".

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