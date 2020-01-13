Комитет Рады рассмотрит "иранский вопрос" и катастрофу самолета МАУ в закрытом режиме
Понедельник, 13 января 2020, 14:27
Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрит в закрытом режиме вопросы, связанные с ситуацией вокруг катастрофы самолета МАУ под Тегераном и по отношения между США и Ираном.
Источник: глава комитета Богдан Яременко на заседании 13 января
Прямая речь: "Прошу поддержать предложение о рассмотрении вопросов об обострении отношений между США и Исламской республикой Иран и о ситуации вокруг авиакатастрофы самолета в закрытом режиме. Прошу проголосовать... Решение принято".
Детали: В то же время в открытом режиме комитет рассмотрит проект парламентского постановления о катастрофе украинского самолета.
Предыстория:
- Недавнее обострение напряженности в отношениях между США и Ираном вспыхнул в прошлом месяце, когда в результате ракетного удара был убит американский контрактник на базе в Ираке. США обвинили в этом и других нападениях ополченцев, поддерживаемых Ираном.
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажирови 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
- Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
- По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.
Валентина Романенко, УП