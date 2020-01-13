Комитет Рады рассмотрит "иранский вопрос" и катастрофу самолета МАУ в закрытом режиме

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрит в закрытом режиме вопросы, связанные с ситуацией вокруг катастрофы самолета МАУ под Тегераном и по отношения между США и Ираном.

Источник: глава комитета Богдан Яременко на заседании 13 января

Прямая речь: "Прошу поддержать предложение о рассмотрении вопросов об обострении отношений между США и Исламской республикой Иран и о ситуации вокруг авиакатастрофы самолета в закрытом режиме. Прошу проголосовать... Решение принято".

Детали: В то же время в открытом режиме комитет рассмотрит проект парламентского постановления о катастрофе украинского самолета.

Предыстория: