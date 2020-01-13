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Силовики допрашивают освобожденных пленников ОРДЛО

Понедельник, 13 января 2020, 16:59
Силовики допрашивают освобожденных пленников ОРДЛО
Офис президента

Офис генерального прокурора совместно с СБУ проводит следственные действия с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 года из плена на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: ОГП

Дословно: "Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления".

Детали: Сообщается, что по результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" норм международного гуманитарного права.

В частности, освобожденные из плена дают показания о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Отмечается, что процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.

Офис генерального прокурора предлагает всем, кому известно о фактах нарушения норм международного гуманитарного права, а также прав и свобод граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отправлять такую ​​информацию путем заполнения электронной формы обращения.

История вопроса:

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между официальным Кевом и представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которых курирует Россия.
  • Боевики вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО. 
  • Первый этап реабилитации освобожденные проходят в больнице "Феофания". По данным врачей, у большинства из них нет жилья на территории, подконтрольной украинским властям.

Знать больше: Обвиненный в убийстве Захарченко, медсестра, бизнесмен - кого освободили из плена ОРДЛО

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратуразаложникиСБУ
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