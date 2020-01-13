Силовики допрашивают освобожденных пленников ОРДЛО

Офис генерального прокурора совместно с СБУ проводит следственные действия с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 года из плена на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: ОГП

Дословно: "Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления".

Детали: Сообщается, что по результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" норм международного гуманитарного права.

В частности, освобожденные из плена дают показания о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Отмечается, что процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.

Офис генерального прокурора предлагает всем, кому известно о фактах нарушения норм международного гуманитарного права, а также прав и свобод граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отправлять такую ​​информацию путем заполнения электронной формы обращения.

История вопроса:

29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между официальным Кевом и представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которых курирует Россия.

Боевики вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

Первый этап реабилитации освобожденные проходят в больнице "Феофания". По данным врачей, у большинства из них нет жилья на территории, подконтрольной украинским властям.

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