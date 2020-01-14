В Иране заявили об аресте нескольких причастных к катастрофе самолета МАУ
Вторник, 14 января 2020, 09:48
В Иране заявили об аресте некоторых лиц из-за катастрофы украинского самолета над Тегераном
Источник: Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейна Эсмаили
Дословно в сообщении: "Судебная власть Ирана арестовала некоторых людей за их роль в катастрофе украинского самолета, который, по словам Тегерана, был случайно сбит иранской ракетой".
Детали: Подробностей Эсмаили не сообщил.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажирови 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа). Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
- В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
- Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
- По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.