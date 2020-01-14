В Иране заявили об аресте нескольких причастных к катастрофе самолета МАУ

В Иране заявили об аресте некоторых лиц из-за катастрофы украинского самолета над Тегераном

Источник: Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейна Эсмаили

Дословно в сообщении: "Судебная власть Ирана арестовала некоторых людей за их роль в катастрофе украинского самолета, который, по словам Тегерана, был случайно сбит иранской ракетой".

Детали: Подробностей Эсмаили не сообщил.

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