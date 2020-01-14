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Аварию трубопровода у Оcean Plaza ликвидируют 15 января

Вторник, 14 января 2020, 09:50
Аварию трубопровода у Оcean Plaza ликвидируют 15 января

Ликвидация прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева возле ТРЦ Оcean Plaza продлится до 15 января.

Источник: Facebook-страница КП "Киевтеплоэнерго"

Дословно: "Ликвидацию повреждения возле ТРЦ Оcean Plaza завершат за одни сутки - утром 15 января.

До 7:00 14 января теплоснабжения клиентов в зоне поврежденного трубопровода было восстановлено.

Сейчас на месте работают три аварийно-восстановительные бригады Киевтеплоэнерго и задействована спецтехника. В ходе проведения ремонтных работ будет заменено весь участок поврежденного трубопровода длиной 23м на проезжей части.

Сварочные работы будут завершены в полночь, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части".

 
фото: КП "Киевтеплоэнерго"

Детали: Отмечается, что повреждение произошло 13 января в 20:19 из-за изношенности сети.

Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

В КП отмечают, что ТРЦ Ocean Plaza построено с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей.

Напомним:

  • Из-за прорыва трубы с горячей водой в Голосеевском районе Киева - затопило первый этаж торгового центра Ocean Plaza.
  • В результате прорыва теплосети пострадали десять человек, семеро из которых находятся в больнице.
 
фото: КП "Киевтеплоэнерго"
 
фото: КП "Киевтеплоэнерго"
 
фото: КП "Киевтеплоэнерго"

Украинская правда

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Темы: аварияКиевтеплокоммунэнерго
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