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Рада хочет послушать Кабмин по поводу "бешеных премий" министрам

Вторник, 14 января 2020, 09:50
Рада хочет послушать Кабмин по поводу бешеных премий министрам

Верховная Рада требует от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

Источник: спикер Рады Дмитрий Разумков на заседании 14 января, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парламента

Прямая речь Разумкова: "Относительно премирования отдельных руководителей различных учреждений и ведомств. Думаю, что и мне как председателю Рады, и вам как народным депутатам и как гражданам этого государства очень интересно услышать позицию по этим начислениям и премиям – насколько они соответствуют действительности, а если соответствуют, то за что (были начислены – ред.)".

Прямая речь Арахамии: "Мы обратились к председателю Рады, чтобы поднять этот вопрос, вызвать "на ковер", как говорится, представителей Кабмина, госпредприятий, чтобы они ответили, потому что мы считаем, что в стране, где средняя зарплата такая маленькая, такие большие зарплаты (хотя я за то, чтобы была рыночная зарплата) – ну, стыдно просто. Когда пенсионер 2000 гривен получает, а кто-то полмиллиарда – это просто неприемлемо".

Детали: Разумков предложил 17 января во время часа вопросов к правительству заслушать позицию министров, а возможно, и премьер-министра, относительно премий, которые были начислены отдельным представителям Кабмина.

Нардепы это заявление встретили аплодисментами.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
  • Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен. 
  • 11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
  • Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Ирина Балачук, УП
Темы: Кабинет министровзарплатыВерховная Рада
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