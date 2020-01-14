Крушение самолета МАУ: украинские спасатели вернулись из Ирана

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Вторник, 14 января 2020, 11:27

Украинские спасатели завершили работу на месте авиакатастрофы украинской Боинга авиакомпании "МАУ" в Иране и вернулись домой.

Источник: Facebook-страница ГСЧС Украины

Дословно: "14 января поисковая команда ГСЧС, эксперты МВД и следователи Национальной полиции завершили свою работу на месте катастрофы украинского Боинга в Исламской Республике Иран и вернулись в Украину".

Детали: В столичном аэропорту их встречали секретарь СНБО Алексей Данилов и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Украинских специалистов поблагодарили за выполненные поисковые работы, следственные мероприятия и работу по идентификации тел погибших.

Для исследования обломков самолета МАУ, который сбили над Ираном, направляли 15 спасателей ГСЧС.

 

Они проводили работы по исследованию обломков самолета, которые освобождали от грязи и складывали по рядам на открытой площадке.

Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей 176 пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы, а также обеспечивалось освещения места проведения работ.

 

Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей ГСЧС проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.

 

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажирови 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа). Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
  • В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
  • Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
  • По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.

Украинская правда
Темы: Иран авиа катастрофы Украина


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