Мать Окуевой хочет, чтобы общество знало имя заказчика убийства ее дочери

Мать украинского добровольца Амины Окуевой Ирина Каминская требует, чтобы имя заказчика убийства ее дочери озвучили публично.

Источник: пресс-служба МВД

Прямая речь: "Я прекрасно понимаю, кто стоит за этим и кто заказал мою дочь, потому что она не давала покоя тем, кому не дает покоя свобода и независимость Украины...

Для меня очень важно, чтобы прозвучала информация о том, кто заказчик. Я понимаю, что над этим будет работать следствие, хотя для меня там ничего нового не будет, но очень важно, чтобы эту информацию озвучили".

Детали: Она назвала очень важной новостью информацию о том, что правоохранители нашли людей, которые выполнили убийство.

Мать Окуевой считает, что информационная и гибридная война в Украине продолжается. После встречи с министром МВД Арсеном Аваковым она добавила, что услышанное ею доказывает, что следствие работает в правильном направлении и причастных к преступлению накажут.

Отмечается, что встреча с Аваковым состоялась по просьбе Каминской.

Что было раньше: В воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

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