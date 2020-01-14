Мать Окуевой хочет, чтобы общество знало имя заказчика убийства ее дочери
Мать украинского добровольца Амины Окуевой Ирина Каминская требует, чтобы имя заказчика убийства ее дочери озвучили публично.
Источник: пресс-служба МВД
Прямая речь: "Я прекрасно понимаю, кто стоит за этим и кто заказал мою дочь, потому что она не давала покоя тем, кому не дает покоя свобода и независимость Украины...
Для меня очень важно, чтобы прозвучала информация о том, кто заказчик. Я понимаю, что над этим будет работать следствие, хотя для меня там ничего нового не будет, но очень важно, чтобы эту информацию озвучили".
Детали: Она назвала очень важной новостью информацию о том, что правоохранители нашли людей, которые выполнили убийство.
Мать Окуевой считает, что информационная и гибридная война в Украине продолжается. После встречи с министром МВД Арсеном Аваковым она добавила, что услышанное ею доказывает, что следствие работает в правильном направлении и причастных к преступлению накажут.
Отмечается, что встреча с Аваковым состоялась по просьбе Каминской.
Что было раньше: В воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
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Предыстория:
- 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.
- Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела автомобиля Окуевои и Осмаева, следов ДНК не обнаружили.
- Перед этим в Окуеву и Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле.
- Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".