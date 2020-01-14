Рада одобрила заявление об ответственности Ирана за крушение самолета МАУ
Верховная Рада приняла заявление, в котором призывает исламскую республику Иран взять на себя полную ответственность за сбивание пассажирского самолета МАУ из 176 людьми на борту и выплатить все компенсации.
Источник: заседание Верховной Рады 14 января
Дословно постановление 2726: "Верховная Рада ожидает официальные извинения исламской республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность.
Верховная Рада обращается в органы государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы".
Детали: В заявлении Рада призывает мировое сообщество и международные организации "поддержать Украину в ее настаивании о проведении расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат".
Отмечается, что сбитие самолета над Тегераном свидетельствует о проблеме в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Ирана, потому Международная организация гражданской авиации должна оценить риски полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий.
В постановлении парламента также говорится о необходимости "проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии" и призывает руководство Ирана к сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажирови 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа). Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
- В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
- Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
- По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.