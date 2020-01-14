Рада одобрила заявление об ответственности Ирана за крушение самолета МАУ

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Вторник, 14 января 2020, 17:44

Верховная Рада приняла заявление, в котором призывает исламскую республику Иран взять на себя полную ответственность за сбивание пассажирского самолета МАУ из 176 людьми на борту и выплатить все компенсации.

Источник: заседание Верховной Рады 14 января

Дословно постановление 2726: "Верховная Рада ожидает официальные извинения исламской республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность.

Верховная Рада обращается в органы государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы".

Детали: В заявлении Рада призывает мировое сообщество и международные организации "поддержать Украину в ее настаивании о проведении расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат".

Отмечается, что сбитие самолета над Тегераном свидетельствует о проблеме в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Ирана, потому Международная организация гражданской авиации должна оценить риски полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий.

В постановлении парламента также говорится о необходимости "проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии" и призывает руководство Ирана к сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажирови 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа). Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
  • В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
  • Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
  • По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в Иране Верховная Рада авиа катастрофы Украина


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