Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракеты "Катюши" снова атаковали базу с военными США в Ираке

Вторник, 14 января 2020, 20:58
Ракеты Катюши снова атаковали базу с военными США в Ираке

Военная база Таджи к северу от Багдада, где в том числе размещаются военные силы коалиции, была обстреляна ракетами "Катюша".

Источник: Reuters со ссылкой на заявление иракских военных, турецкое агентство "Анадолу"

Детали: Турецкие СМИ сообщают о попадании как минимум двух ракет в авиабазу.

О жертвах ракетной атаки не сообщается.

Военная авиабаза Аль-Таджи расположена в 85 километрах к северу от Багдада.

Что предшествовало: 12 января четыре человека были ранены во время атаки на авиабазу Балад, где размещаются американские войска. Из четырех раненых были два офицера.

В базу примерно в 80 км к северу от Багдада попали 8 ракет "Катюша".

Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат.

Предыстория:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы в Ираке – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.
  • 11 января в иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саед.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИракСШАнападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Ирак
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке
Зеленский впервые поговорил с премьером Ирака
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: