Ракеты "Катюши" снова атаковали базу с военными США в Ираке

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Вторник, 14 января 2020, 21:58

Военная база Таджи к северу от Багдада, где в том числе размещаются военные силы коалиции, была обстреляна ракетами "Катюша".

Источник: Reuters со ссылкой на заявление иракских военных

Детали: О жертвах ракетной атаки не сообщается.

Что предшествовало: 12 января четыре человека были ранены во время атаки на авиабазу Балад, где размещаются американские войска. Из четырех раненых были два офицера.

В базу примерно в 80 км к северу от Багдада попали 8 ракет "Катюша".

Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат.

Украинская правда
Темы: Ирак США нападение


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