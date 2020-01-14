Ракеты "Катюши" снова атаковали базу с военными США в Ираке
Вторник, 14 января 2020, 20:58
Военная база Таджи к северу от Багдада, где в том числе размещаются военные силы коалиции, была обстреляна ракетами "Катюша".
Источник: Reuters со ссылкой на заявление иракских военных, турецкое агентство "Анадолу"
Детали: Турецкие СМИ сообщают о попадании как минимум двух ракет в авиабазу.
О жертвах ракетной атаки не сообщается.
Военная авиабаза Аль-Таджи расположена в 85 километрах к северу от Багдада.
Что предшествовало: 12 января четыре человека были ранены во время атаки на авиабазу Балад, где размещаются американские войска. Из четырех раненых были два офицера.
В базу примерно в 80 км к северу от Багдада попали 8 ракет "Катюша".
Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат.
Предыстория:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы в Ираке – авиабазу аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
- Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.
- 11 января в иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саед.
Украинская правда