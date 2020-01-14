Ракеты "Катюши" снова атаковали базу с военными США в Ираке

Военная база Таджи к северу от Багдада, где в том числе размещаются военные силы коалиции, была обстреляна ракетами "Катюша".

Источник: Reuters со ссылкой на заявление иракских военных, турецкое агентство "Анадолу"

Детали: Турецкие СМИ сообщают о попадании как минимум двух ракет в авиабазу.

О жертвах ракетной атаки не сообщается.

Военная авиабаза Аль-Таджи расположена в 85 километрах к северу от Багдада.

Что предшествовало: 12 января четыре человека были ранены во время атаки на авиабазу Балад, где размещаются американские войска. Из четырех раненых были два офицера.

В базу примерно в 80 км к северу от Багдада попали 8 ракет "Катюша".

Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат.

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