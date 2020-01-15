Опрос: За Путина готовы голосовать 38% россиян

Если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина проголосовали бы 38% россиян

Источник: опрос "Левада-Центра"

Детали: Респондентам предложили ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали бы, если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресение. Опрашиваемым предложили самостоятельно назвать имя этого политика.

Имя действующего президента РФ Владимира Путина назвали 38% респондентов.

На второе место вышел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его хотят видеть президентом 4% опрошенных.

Стоит отметить, что это самый низкий показатель поддержки Путина с 2014-го года. Тогда за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году, когда за Путина высказались 57% опрошенных.

По 2% голосов набрали бы оппозиционный политик Алексей Навальный и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

Опрос проведен 12–18 декабря 2019 года среди городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом личного интервью.

Напомним: 15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту Владимиру Путину после его заявления об изменениях в Конституцию РФ.

Ранее в этот день Путин заявил, что выступает за внесение изменений в Конституцию РФ, согласно которым некоторые полномочия должны быть переданы Государственной думе.

В частности, он предлагает Государственной думе назначать премьер-министра Российской Федерации, но выступает за сохранение президентом права увольнять его.

По его мнению, за президентом РФ должно оставаться право определять задачи и приоритеты правительства, отстранять от должности председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

По его словам, за президентом РФ должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и правоохранительной системой - но кандидатуры руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов он должен согласовывать с Советом федерации.

Президент России отметил, что предлагаемые им изменения в Конституцию РФ должен принять парламент, но этому должно предшествовать всенародное голосование.

Важно: Путин в дуэте с Медведевым работали на двух главных руководящих должностях в России 12 лет - с 2008 года.

Именно Медведева путинская партия "Единая Россия" выдвинула в президенты 2008 года, когда Путин формально не мог больше занимать пост президента.

После победы Медведев назначил Путина премьером. А в 2012 году после возвращения в президентское кресло уже Путин назначил Медведева главой правительства.