Путин решил, кто станет следующим премьером
Президент России Владимир Путин на должность премьер-министра страны предложил кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля
Дословно: "Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру на рассмотрение в Госдуму".
Этому предшествовало: Президент России Владимир Путин 15 января озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
Вскоре после заявления премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту.
Медведеву Путин хочет предложить должность зампреда Совета безопасности.