Путин решил, кто станет следующим премьером

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Среда, 15 января 2020, 18:39
Михаил Мишустин

Президент России Владимир Путин на должность премьер-министра страны предложил кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля

Дословно: "Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру на рассмотрение в Госдуму".

Этому предшествовало: Президент России Владимир Путин 15 января озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.

Вскоре после заявления премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту.

Медведеву Путин хочет предложить должность зампреда Совета безопасности.

Украинская правда
Темы: Росcия Путин


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