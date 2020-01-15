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Путин придумал для Медведева новую должность

Среда, 15 января 2020, 15:29
Путин придумал для Медведева новую должность

Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на встречу президента с членами правительства РФ

Прямая речь Путина: "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности.

Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность зампредседателя Совета безопасности".

Детали: Главой Совбеза РФ является президент, напомнил Путин.

Правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Путин в послании Федеральному собранию 15 января обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ, которые изменят баланс исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти.

По его словам, правительство должно дать президенту "возможность принимать все необходимые решения для этого".

Путин рассказал, что на встрече с Медведевым тет-а-тет, состоявшейся после послания Федеральному Собранию, они обсудили вопросы, сформулированные в этом послании.

По словам президента РФ, "вопросов очень много", и для успешной реализации всего что планировалось ранее и что сейчас предложено обществу, нужно выстроить работу организационно.

Путин попросил членов правительства России исполнять свои обязанности до формирования нового Кабинета министров.

Этому предшествовало: Президент России Владимир Путин 15 января озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.

В частности, он предлагает закрепить, что ключевые чиновники не должны иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Для потенциальных кандидатов в президенты России Путин предлагает закрепить также требование проживать на территории РФ не менее 25 лет.

Он также согласился с тезисом, что одно лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд – но не развил эту тему.

Кроме того, Путин выступил за то, чтобы премьер-министра Российской Федерации утверждала Государственная дума, но президент сохранил право лишать его должности.

Предыстория:

  • Владимир Путин управляет Россией уже около 20 лет: он был президентом два четырехлетних срока с 2000-го по 2008 годы, затем 4 года был премьером РФ, в 2012 году стал президентом уже на шестилетний срок (в 2008 году Госдума РФ приняла такую ​​поправку к Конституции), в марте 2018 года снова выиграл выборы и пошел на четвертую каденцию.
  • Подыграл Путину в рокировке Медведев: именно он был президентом в то время, когда Путин возглавлял правительство, а в 2012-м стал премьером.
  • До политической карьеры Медведев работал в "Газпроме" (в 2000-2001, 2002-2008 гг возглавлял его совет директоров). Он был первым заместителем главы правительства РФ до того, как в конце 2007 года его кандидатуру в президенты выдвинули несколько партий и поддержал Путин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутинМедведев
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