Путин придумал для Медведева новую должность
Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на встречу президента с членами правительства РФ
Прямая речь Путина: "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности.
Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность зампредседателя Совета безопасности".
Детали: Главой Совбеза РФ является президент, напомнил Путин.
Правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Путин в послании Федеральному собранию 15 января обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ, которые изменят баланс исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти.
По его словам, правительство должно дать президенту "возможность принимать все необходимые решения для этого".
Путин рассказал, что на встрече с Медведевым тет-а-тет, состоявшейся после послания Федеральному Собранию, они обсудили вопросы, сформулированные в этом послании.
По словам президента РФ, "вопросов очень много", и для успешной реализации всего что планировалось ранее и что сейчас предложено обществу, нужно выстроить работу организационно.
Путин попросил членов правительства России исполнять свои обязанности до формирования нового Кабинета министров.
Этому предшествовало: Президент России Владимир Путин 15 января озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
В частности, он предлагает закрепить, что ключевые чиновники не должны иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.
Для потенциальных кандидатов в президенты России Путин предлагает закрепить также требование проживать на территории РФ не менее 25 лет.
Он также согласился с тезисом, что одно лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд – но не развил эту тему.
Кроме того, Путин выступил за то, чтобы премьер-министра Российской Федерации утверждала Государственная дума, но президент сохранил право лишать его должности.
Предыстория:
- Владимир Путин управляет Россией уже около 20 лет: он был президентом два четырехлетних срока с 2000-го по 2008 годы, затем 4 года был премьером РФ, в 2012 году стал президентом уже на шестилетний срок (в 2008 году Госдума РФ приняла такую поправку к Конституции), в марте 2018 года снова выиграл выборы и пошел на четвертую каденцию.
- Подыграл Путину в рокировке Медведев: именно он был президентом в то время, когда Путин возглавлял правительство, а в 2012-м снова стал премьером.