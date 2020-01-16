Проверка пожарной безопасности: почти на каждом объекте есть нарушения – ОПУ

По состоянию на 8 января в Украине проинспектировали техногенную и пожарную безопасность на 28% объектов, подлежащих проверкам, почти на каждом нашли нарушения.

Источник: пресс-служба Офиса президента со ссылкой на данные Кабмина

Дословно: "По состоянию на 8 января проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10374 объектах с 37006 объектов, подлежащих проверкам (т.е. проинспектировано 28%).

На 9208 объектах отсутствуют, неисправны или необслуживаемые автоматические системы противопожарной защиты, 2066 систем электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения".

Детали: За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний 9934 руководителя и ответственных должностных лица учреждений привлечены к административной ответственности.

Также отмечается, что в госбюджете-2020 предусмотрели 12,3 миллиарда гривен для ГСЧС на обеспечение деятельности сил гражданской защиты (на 18,8% больше чем в 2019 году). На приобретение специальной аварийно-спасательной техники заложили 600,4 миллиона гривен, на другие расходы (топливо, спецодежда, обслуживание техники, услуги связи и т.п.) – 233,3 миллиона гривен.

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