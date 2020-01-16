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В четверг на Донбассе снова погиб военный

Четверг, 16 января 2020, 17:36
В четверг на Донбассе снова погиб военный
ООС

В четверг, 16 января, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, под обстрелами погиб украинский военный.

Источник: ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность...

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб".

Детали: Штаб зафиксировал обстрелы украинских позиций вблизи Новотроицкого, Майского, дважды - окраин Новотошковское, три обстрелы под Луганским, дважды рядом с Ореховым, обстрел неподалеку с Мироновским.

Из снайперской винтовки стреляли в районе Новозвановки.

15 января в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб 24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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