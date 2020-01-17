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Катастрофа МАУ: Украина снова обратилась к 6 странам по поводу следственной группы

Пятница, 17 января 2020, 04:48
Катастрофа МАУ: Украина снова обратилась к 6 странам по поводу следственной группы

Офис генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы стран, граждане которой погибли в авиакатастрофе самолета МАУ с просьбой рассмотреть возможность участия в совместной следственной группе.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "В четверг, 16 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины"."

Детали: Эту просьбу отправили после встречи в Лондоне министров иностранных дел Украины, Канады, Франции, Великобритании, Швеции и Афганистана и учитывая достигнутые между ними договоренности.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажирови 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа). Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
  • В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
  • Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
  • По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратураавиакатастрофа МАУ в ИранеУкраинаИран
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