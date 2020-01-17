Катастрофа МАУ: Украина снова обратилась к 6 странам по поводу следственной группы

Офис генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы стран, граждане которой погибли в авиакатастрофе самолета МАУ с просьбой рассмотреть возможность участия в совместной следственной группе.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "В четверг, 16 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины"."

Детали: Эту просьбу отправили после встречи в Лондоне министров иностранных дел Украины, Канады, Франции, Великобритании, Швеции и Афганистана и учитывая достигнутые между ними договоренности.

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