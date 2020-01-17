Полковника, который говорил о "реинтеграции с боевиками", понизили в должности

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковника Алексея Ноздрачева после заявлений о "реинтеграции с боевиками" понизили в должности. Дальнейшая его служба не будет связана с руководством в подразделении Генштаба.

Источник: Facebook-страница Военной службы правопорядка в ВСУ

Дословно: "По результатам служебного расследования полковника Алексея Ноздрачева привлечено к дисциплинарной ответственности – понижение в должности.

Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины."

Детали: Отмечается, что в ходе служебного расследования использовался полиграф. Обстоятельства и условия события были изучены специалистами военной контрразведки СБУ.

В службе правопорядка утверждают, что постороннего влияния на полковника не было.

"Вместе с тем, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", – говорится в сообщении.

Какую именно должность теперь занимает Ноздрачев в службе правопорядка не указали.

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