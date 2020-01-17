Полковника, который говорил о "реинтеграции с боевиками", понизили в должности

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Пятница, 17 января 2020, 06:39

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковника Алексея Ноздрачева после заявлений о "реинтеграции с боевиками" понизили в должности. Дальнейшая его служба не будет связана с руководством в подразделении Генштаба.

Источник: Facebook-страница Военной службы правопорядка в ВСУ

Дословно: "По результатам служебного расследования полковника Алексея Ноздрачева привлечено к дисциплинарной ответственности – понижение в должности.

Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины."

Детали: Отмечается, что в ходе служебного расследования использовался полиграф. Обстоятельства и условия события были изучены специалистами военной контрразведки СБУ.

В службе правопорядка утверждают, что постороннего влияния на полковника не было.

"Вместе с тем, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", – говорится в сообщении.

Какую именно должность теперь занимает Ноздрачев в службе правопорядка не указали.

Предыстория:

  • 12 декабря во время круглого стола в Киеве полковник ВСУ Александр Ноздрачев заявил, что "украинские военные и военные российские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро".
  • Позже в Генштабе заявили, что высказывания полковника есть "оценочными и субъективными" и пообещали провести служебное расследование, о результатах которого сообщить дополнительно.
  • На следующий день Ноздрачев извинился за свои высказывания скорой реинтеграции украинских военных с военными российскими и пророссийскими боевиками.
  • В Военной службе правопорядка в ВСУ сообщили об отстранении полковника с должности на время расследования.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы реинтеграция Донбасса Украина Росcия


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