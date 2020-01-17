Полковника, который говорил о "реинтеграции с боевиками", понизили в должности
Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковника Алексея Ноздрачева после заявлений о "реинтеграции с боевиками" понизили в должности. Дальнейшая его служба не будет связана с руководством в подразделении Генштаба.
Источник: Facebook-страница Военной службы правопорядка в ВСУ
Дословно: "По результатам служебного расследования полковника Алексея Ноздрачева привлечено к дисциплинарной ответственности – понижение в должности.
Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины."
Детали: Отмечается, что в ходе служебного расследования использовался полиграф. Обстоятельства и условия события были изучены специалистами военной контрразведки СБУ.
В службе правопорядка утверждают, что постороннего влияния на полковника не было.
"Вместе с тем, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц", – говорится в сообщении.
Какую именно должность теперь занимает Ноздрачев в службе правопорядка не указали.
Предыстория:
- 12 декабря во время круглого стола в Киеве полковник ВСУ Александр Ноздрачев заявил, что "украинские военные и военные российские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегруються очень быстро".
- Позже в Генштабе заявили, что высказывания полковника есть "оценочными и субъективными" и пообещали провести служебное расследование, о результатах которого сообщить дополнительно.
- На следующий день Ноздрачев извинился за свои высказывания скорой реинтеграции украинских военных с военными российскими и пророссийскими боевиками.
- В Военной службе правопорядка в ВСУ сообщили об отстранении полковника с должности на время расследования.