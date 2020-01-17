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Верховная Рада ушла на перерыв для совещания глав фракций

Пятница, 17 января 2020, 09:37
Верховная Рада ушла на перерыв для совещания глав фракций

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании на 30 минут для проведения совещания председателей фракций.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: Разумков объявил перерыв в работе парламента для проведения совещания председателей фракций до 11 ч. 50 мин.

Прямая речь: "Поступило заявление от глав двух фракций с просьбой провести совещание под председательством председателя Верховной Рады Украины. Объявляю перерыв до без 10 11. Прошу председателей фракций собраться в моем кабинете ".

Что было раньше: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Разумков объявил, что часа вопросов к правительству не будет поскольку Кабинет министров находится на консультациях после заявления Гончарука.

Темы: Верховная РадаГончарук
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