Министры начали писать посты в поддержку Гончарука

Члены Кабмина начали писать посты в соцсети в поддержку премьера Алексея Гончарука, который 17 января сообщил о своей отставке. По данным источников УП, советники Гончарука попросили написать подобные посты всех министров.

Источник: посты вице-премьеров Дмитрия Кулебы и Михаила Федорова, министра образования Анны Новосад и министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды, министра развития экономики Тимофея Милованова в Facebook

Прямая речь Кулебы: "Я уважаю решение Алексея Гончарука. Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру. В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему... Это было супер насыщенно, ответственно, прикольно и важно".

Прямая речь Федорова: "Наше правительство первое в истории Украины, которое не ворует, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоёвывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения.

Я поддерживаю Алексея Гончарука. Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены, нужно довести до ума".

Детали: Федоров добавил, что не держится за должность.

О поддержке решения премьера заявила и министр образования Анна Новосад, указав, что "команда без доверия и взаимодействия результатов не достигнет".

Министр по делам ветеранов, ТОТ и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда назвала команду Гончарука "классическим правительством технократов, без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины", где работать "сложно, но очень драйвово". Она поддержала позицию премьера, добавив, что ждет решения президента.

Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что гордится тем, что ему пришлось работать с таким президентом, премьером и министрами и что он поддерживает Гончарука.

Также министры в своих постах заявили, что продолжают работать до дальнейших решений, "какими бы они ни были".