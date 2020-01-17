Глава одесской налоговой, пойманная на взятке, вышла из СИЗО

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, которую арестовали с возможностью внесения 904 тысяч гривен залога за предложение взятки, вышла из СИЗО после внесения средств.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "За и.о. начальника одесской налоговой внесли залог и даже справку об этом получили, поэтому она вышла из СИЗО. Но на ней остались все возложенные в постановлении обязанности".

Детали: После внесения залога и выхода из СИЗО Чеботарева обязана прибывать по первому требованию следователя, прокурора или судьи, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места работы и жительства, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

Кто именно заплатил залог, Чемерис не сообщила.

По данным источников УП, почти миллион гривен внес за Чеботарёву ее товарищ.

Что было раньше: 16 января и.о. начальника главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботарёву, которую подозревают в подкупе сотрудника прокуратуры, отправили в СИЗО с возможностью внесения 904 тысяч гривен залога.

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