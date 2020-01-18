Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления коррупции

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

Источник: пост Гончарука в Твиттер

Прямая речь: "Схематозов", в частности, в ГАСИ, не будет. Это - моя принципиальная позиция. Потребуется - ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас".

«Схематозів», зокрема в ДАБІ, не буде.



Це — моя принципова позиція. Буде потрібно — ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз.



Україні потрібна конкурентна будівельна галузь як один із драйверів економіки. 2020-й — рік ініційованого Урядом «Великого будівництва». pic.twitter.com/GyXxs2oQWn