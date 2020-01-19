"Два по цене одного": Трамп рассказал подробности убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Кассем Сулеймани "говорил плохие вещи" о США.

Источник: CNN со ссылкой на аудио выступления Трампа на ужине для спонсоров Республиканской партии в пятницу вечером

Детали: Трамп поминутно описал детали американского удара, который убил Сулеймани.

Он утверждал, что Сулеймани "говорил плохие вещи о нашей стране".

Прямая речь Трампа: "Сколько этого дерьма мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?"

Детали: При этом президент США не говорил о "неминуемой угрозе", которая привела к его решению убить Сулеймани, о чем ранее заявляли чиновники американской администрации.

Вместо этого он описал Сулеймани как "известного террориста", который "был в нашем списке".

Трамп подробно описал наблюдение за тем, как Сулеймани прибыл в международный аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

По словам Трампа, санкционированный им удар позволил взять "два по цене одного".

Он рассказал, что во время операции говорил с военными чиновниками, которые наблюдали за ударом с "камер, которые находятся в небе".

Президент США привел слова военных, которые докладывали ему о ходе операции: "Они вместе, сэр", "Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8...", "Потом вдруг – бум", "Их больше нет, сэр".

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